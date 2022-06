Alla fine Andy Carroll si è sposato, ma al “sì” grandi risate: all’addio al celibato era a letto con due donne

Alla fine Billi Mucklow ha perdonato Andy Carroll e ha detto sì diventando ufficialmente la moglie del calciatore. L’attaccante del West Bromwich, al suo addio al celibato, l’aveva combinata davvero grossa: dopo decine di bicchieri di vodka, sangria e Jäegermeister in un nightclub di Dubai, il calciatore era finito a letto con due donne. Secondo Taylor Jane Wilkey, il cui scatto accanto all’uomo ubriaco ha generato lo scandalo finendo sulle prime pagine dei tabloid inglesi, Carroll era talmente ubriaco che i tre (c’era anche una sua amica, Phoebe Robb) non hanno fatto niente di proibito per il futuro sposo.

Con la stessa versione dei fatti l’attaccante è riuscito a convincere la moglie a non mandare all’aria le nozze. “Dopo la festa Phoebe ed io siamo andate nel suo hotel – aveva raccontato Wilkey -. Abbiamo bevuto molto, ascoltato musica. Carroll si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare. In quelle immagini sembro nuda, ma è colpa dello zoom, avevo ancora il vestito rosa. Andy è stato un gentiluomo e non ci ha mai importunate”. La spiegazione all’inizio non aveva convinto la sposa che è andata su tutte le furie buttando l’anello di fidanzamento da duecentomila sterline (234 mila euro) e mettendo in dubbio le nozze. Poi, dopo profonda riflessione, ha deciso di perdonare Carroll. La coppia ha tre figli.

Secondo quanto hanno raccontato da alcuni invitati ai giornali e alle tv d’oltremanica, il clima al matrimonio era ottimo perché tutti avevano voglia di dimenticare quella storiaccia e di festeggiare i due sposi. Nel momento più importante della cerimonia religiosa nessuno ha avuto niente da dichiarare, ma al momento del “sì” i presenti si sono messi a ridere. Un po’ divertiti, un po’ sollevati.