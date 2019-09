L’ex di Claudia Gerini Andrea Preti sceglie la castità

Andrea Preti, l’ex fidanzato di Claudia Gerini, ospite della trasmissione Rai Storie Italiane il 27 settembre, ha confessato di aver scelto la castità.

Una scelta presa già dallo scorso maggio, quando Andrea Preti e l’attrice romana hanno chiuso la loro relazione. “Tutti noi abbiamo una sensibilità, io credo nell’amore”, ha detto l’attore 31enne.

“Le storie ti lasciano qualcosa. Quando ho ritrovato la mia serenità mi sono dato del tempo per me stesso. Non c’è nessun contratto che ti obbliga a consumare. Ho dedicato questo tempo a me stesso, a capire chi voglio al mio fianco”, ha continuato Preti.

L’attore aspetta l’amore ed ha ben chiaro in testa che tipo di donna vorrebbe al suo fianco, anche alla luce della sua infanzia, che non è stata particolarmente felice per via della separazione dei suoi genitori sin da quando era un bambino.

“Non sono deluso dal mio vecchio rapporto. Oggi vedo troppa superficialità nell’andare a convivere e nello sposarsi. Non c’è più voglia di impegnarsi, ascoltare il proprio partner, non abbracciamo più, pensiamo solo ai social. Ho capito che è una cosa che non voglio più”, ha detto ancora Andrea Preti.

“Purtroppo non ho mai avuto una famiglia unita, i miei genitori si sono separati quando ero molto piccolo ed ho sofferto molto. So cosa voglio dare a una famiglia futura, so che chi ci rimette sempre sono i bambini: ognuno ha il diritto di crescere con due genitori. So cosa vorrei dare e cosa non vorrei più da una relazione”, ha precisato l’attore raccontando del suo passato.

Il 31enne è tornato a parlare ancora della fine della storia con l’attrice Claudia Gerini, affermando: “Non c’è una cosa che mi ha deluso, ho riflettuto male all’inizio, ho pensato delle cose diverse rispetto a quelle che erano. Ci si ama e ci si vuole bene, ma le cose finiscono: ho stima per la mia ex fidanzata, Claudia Gerini, non ci sono problemi”.

“Oggi, che ho 31 anni, ho capito perché i miei si sono separati e perché tante coppie non resistono più di tanto. Preferisco stare da solo e dedicare del tempo alla mia famiglia, a mia nonna Maria, ho una vita molto ricca”, ha concluso l’attore.