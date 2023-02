Fan disperati per il nuovo amore di Andrea Delogu: “Quando ero single non mi si filava nessuno”

Fan disperati per il nuovo amore di Andrea Delogu

Ospite di Domenica In, Andrea Delogu è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari e della sua nuova relazione con Luigi Bruno provocando il “dispiacere” di alcuni follower.

La conduttrice, infatti, ha condiviso sul suo profilo Twitter alcuni commenti dei suoi fan, letteralmente devastati dalla notizia del suo fidanzamento, che in realtà risale a circa due anni fa.

“Ma come fidanzata? Vado a buttarmi dal dirupo” ha scritto un utente con la presentatrice che ironicamente ha commentato: “Eh per un anno sono stata single e non mi si filava nessuno, ora tutti a dire ‘averlo saputo prima’”.

Eh per un anno son stata single e non mi si filava nessuno, ora tutti a dire “averlo saputo prima”… pppfff https://t.co/An6thatuo0 — Andrea Delogu (@andreadelogu) February 19, 2023

“Comunque, tra il Superenalotto ed essere il fidanzato di Andrea Delogu sceglierei tutta la vita la seconda opzione” le ha invece scritto un altro utente con Andrea Delogu che ha risposto: “Ti manca la lungimiranza”.

“Ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, ma era giusto così. È stato qualcosa che è arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente spezzata. È stato un periodo difficilissimo” ha raccontato Andrea Delogu a Mara Venier.

“Poi ho cercato di rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo e in realtà l’unica persona che mi ha capita dopo anni è il ragazzo con cui sto adesso. Io sono molto innamorata”.