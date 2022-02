Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri: “Mi sono proprio sbagliata”

Ieri sera, 24 febbraio 2022, Michelle Hunziker e Ambra Angiolini hanno parlato di scelte sbagliate nel corso dello show “Michelle Impossible” in onda su Canale 5. “Duemiladiciassette, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero proprio sbagliata”, le parole della Angiolini in riferimento alla relazione con Massimiliano Allegri finita molto male lo scorso anno. Ma Ambra e Michelle si mettono in mostra insieme e fanno a gara a chi ha sbagliato di più. Iniziano dagli errori meno gravi, quelli che può commettere una bambina di otto anni, passando per quelli adolescenziali e proseguendo con quelli lavorativi, in famiglia, come compagne, come mamme e, ancora oggi, come donne mature. Ma alla fine di questa lotta allo “sbaglio più grave” Hunziker e Angiolini sembrano ridere e fregarsene di tutti gli errori ormai commessi. “Sono venuta qua per risolvere – ha detto Ambra – per dirti quello che ti ripeto sempre: tu sei una paillettes, chissà quante paillettes ci stanno guardando e quelle non può spegnerle nessuno perché basta un piccolo raggio di luce per farle illuminare. Nessuno può spegnere le nostre paillettes”.