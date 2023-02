Alfonso Signorini hot: “Il sesso è l’attività migliore per ritrovare il sorriso”

Il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini si è lasciato andare a rivelazioni piuttosto hot sul suo profilo Instagram parlando del sul suo rapporto con il sesso e cos’è che lo eccita di più in un uomo. A parlarne è stato lui stesso rispondendo ad alcune domande dei suoi fan che Signorini ha interpellato chiedendo loro di fargli compagnia nelle ore che precedono la sua consueta diretta su Canale 5.

Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero delle sue preferenze sessuali pur rimanendo molto discreto per quanto riguarda la sua sfera sentimentale e facendo sempre molta attenzione nel “proteggere” la privacy del proprio partner. Ora, per la prima volta, parla di cosa lo attrae in un uomo e cosa, nel segreto del talamo, rende il rapporto più interessante.

Cosa l’attrae di più in un uomo? Alfonso Signorini risponde che non è indifferente al profumo del suo partner, specificando che ama i profumi speziati. Il sesso? L’attività migliore, insieme allo sport e all’ascoltare della buona musica, per ritrovare il sorriso per affrontare anche i momenti più difficili. Insomma, ora sapete cosa fare nel caso in cui vorreste corteggiare il vero “vippone” del reality cult di Mediaset!

E parlando di momenti di sconforto, Signorini ha rivelato qual è la sua attività preferita per ritrovare il buon umore dopo un periodo difficile. Di cosa si tratta? Del sesso. Ebbene sì. l’attività sessuale insieme alla musica, al cibo e allo sport è ciò che riesce a sollevarlo psicologicamente nei momenti di tristezza.