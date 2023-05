Alessia Marcuzzi pubblica una foto in shorts e gli haters l’attaccano: “Copriti quelle gambe storte”

Alessia Marcuzzi a 51 anni è considerata tra i sex symbol e le donne più belle della televisione italiana. Non solo è amata per la sua incredibile bellezza, ma anche per il suo carisma e la sua incredibile simpatia. Da sempre non ha nascosto la sua autoironia e non ha mai fatto mistero di aver portato solo i pantaloni, ma perché? Sembrerebbe che le sue gambe presentino un difetto particolare.

Da sempre molto autoironica, non ha mai nascosto i suoi difetti e, anzi, ne ha fatto un punto di forza. Sui social si è divertita a prendersi in giro da sola, realizzando un breve video che ha commentato con humor.

Ma gli haters continuano ad attaccarla: “Ma copriti quelle gambe storte” scrive un utente sotto l’ultimo post della showgirl che si mostra in un outfit total nero con un camicione e dei pantaloncini che lasciano scoperte le gambe, coperte soltanto da dei collant. L’ormai 50enne appare in splendida forma e, infatti, molti follower le fanno i complimenti per il fisico mozzafiato ancora perfetto. Ma è impossibile non notare commenti al veleno.

“Ma copriti”, “Ma così vai in giro?”, “Che coraggio” si legge ancora sotto il post. Spesso ci pensano i fan stessi che , a tono, danno una netta risposta agli haters. “Ma come vi permettete?”, “Tutta invidia”, “Non sapete di che parlare” e così via. Al momento Alessia non ha risposto a nessun commento.