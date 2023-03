Chi è Alessia D’Alessandro, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio ha una nuova fidanzata. Secondo gli ultimi rumors riportati da diverse testate, l’ex ministro e plenipotenziario dei Cinque Stelle, poi in traumatica rotta di collisione con Beppe Grillo fino all’uscita di scena, avrebbe iniziato una relazione con Alessia D’Alessandro, donna di grande fascino, già candidata appena 28enne alle politiche del 2018 per i 5S nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno.

Secondo quanto riporta Repubblica, nel fine settimana i due sono stati avvistati insieme a Venezia. Ma chi è Alessia D’Alessandro? La ragazza, 30 anni, si era candidata con i cinque stelle alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Parla cinque lingue e fino ad allora viveva a Berlino e nel suo curriculum vantava esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Oltre a fare l’assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel.

Nel 2018 commentò così la scelta di aderire al Movimento: “Li seguo da anni, da lontano – le sue parole – ovviamente non sono un’attivista. Per me il Movimento è stato sempre l’unica alternativa reale al modo di fare politica in Italia perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del Paese”.

A dicembre scorso, anche se i rumors si rincorrevano da qualche mese, la fine dell’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba: “Questa volta è vero. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo nei giorni scorsi. Sono comunque rimasti in ottimi rapporti e fanno sapere di aver mantenuto ‘un rapporto di amicizia speciale’”, aveva scritto Dagospia.