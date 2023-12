Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati a Napoli

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. L’unione civile della coppia si è svolta a Napoli, nella sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. Ad officiare la cerimonia è stato il sindaco della città, Gaetano Manredi. A fare da testimoni c’erano l’ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e la mamma di Antolini, mentre Melissa, la figlia di 5 anni di Simone, ha fatto da damigella.

Assente invece Emma Bonino, che in un primo momento sembrava dovesse essere l’officiante del’unione civile, poi si era parlato di un ruolo da testimone. La parlamentare ha comunque chiamato la coppia poco prima della cerimonia per fare gli auguri. Tra gli invitati all’unione civile c’erano Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del “Grande Fratello vip”, le sorelle Pompadour, la contessa Daniela D’Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri.

L’amore tra Cecchi Paone e Antolini è nato quasi per caso durante il periodo del Covid. Dopo averlo sentito in tv ed esserne rimasto colpito, Simone inizia a seguire Alessandro su Instagram. Un like tira l’altro e alle fine lo contatta in privato. La loro relazione frequentazione prosegue virtualmente in chat per diverso tempo fino a quando, ad aprile 2022, i due si incontrano. La coppia ha poi partecipato insieme all’Isola del Famosi.