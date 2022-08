“Non c’è nulla da nascondere: è una grande e dolce passione estiva”. Così Alessandro Cecchi Paone ha commentato dalle pagine di Chi l’immagine che lo ritrae in vacanza insieme al nuovo fidanzato, Simone. “Una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, ha aggiunto. Secondo le poche informazioni a disposizione si sa che il fidanzato ha 26 anni, che non appartiene al mondo dello spettacolo o della Tv e che Paone preferisce parlarne con riserbo.

“Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis”, ha racconta il giornalista e divulgatore scientifico. “Nel corso dell’estate la storia sta crescendo”, ha continuato Paone sulla storia sbocciata da poco.