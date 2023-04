Dopo 15 anni dalla loro prima frequentazione, Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino convoleranno a nozze: in una lunga intervista a Vanity Fair, l’attrice ha confessato che presto sposerà quello che è stato il “primo amore” della sua vita. “Ci sentivamo ogni tanto – ha raccontato – una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

Si sono poi ritrovati, dopo che Mastronardi si era lasciata a un passo dall’altare con Ross McCall. La 37enne ambasciatrice Unicef non ha fornito molti particolari sul matrimonio, anche perché entrambi nella coppia sono particolarmente riservati, ma ha fatto sapere che avrà luogo a luglio in Campania. “Devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere”, ha confessato l’attrice.

“Ci siamo rincorsi per una vita. Ne avevo così tanto parlato alle mie amiche, che alla fine pensavano che fosse un animale mitologico, che mi fossi inventata tutto”. Ora, finalmente, la proposta di matrimonio, fatta al tavolo della trattoria preferita di lui a Positano: “Ci siamo messi a piangere, tanto. Era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando”.