Alena Seredova si sposa. L’annuncio sui social è super stringato: “Ho detto sì”

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano. L’annuncio è avvenuto in modo discreto, con una storia Instagram: “I said yes” (Ho detto sì), ha scritto la modella pubblicando una foto insieme al compagno. Entrambi in costume, la proposta infatti è arrivata mentre si trovavano in vacanza a Mykonos. La coppia sta insieme da sette anni e hanno una figlia, Vivienne Charlotte, di due anni.

Per Seredova si tratta del secondo matrimonio dopo quello con il portiere Gianluigi Buffon insieme al quale ha avuto due figli: Louis Thomas, di 14 anni, e David Lee, di 12 anni.

Non si conoscono ancora i dettagli e la data della cerimonia, ma secondo quanto riportato da Oggi, le nozze potrebbero arrivare ad autunno inoltrato. Probabilmente, ha ipotizzato il settimanale, in quell’occasione verrà battezzata anche la piccola Vivienne Charlotte. Il sacramento, infatti, è stato rimandato più volte a causa del Covid.