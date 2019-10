Alena Seredova, la foto in intimo dopo il risveglio e il commento provocatorio: “Hai bisogno di soldi”?

La modella Alena Seredova ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie in cui si mostra al naturale, subito dopo il risveglio. Uno scatto sensuale, in cui il pigiama aperto lascia vedere il seno prosperoso contenuto in un reggiseno in pizzo, accompagnata da una scritta: “Mattinata pigra”.

Sulla foto sono piovuti i “mi piace” e i commenti dei fan, che elogiano la bellezza della modella ceca, ex moglie del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, che ha iniziato una relazione con la presentatrice di Sky Ilaria D’Amico.

Ma una follower diffidente ha postato un commento provocatorio, a cui la showgirl ha voluto replicare.

“Che foto ritoccata, hai bisogno di soldi?”, scrive l’utente. “Non ho capito il legame tra foto ritoccata e soldi”, è la replica della modella.

“Mi sembra che il seno sia ritoccato, nel senso gonfiato, per pubblicizzare il reggiseno e di conseguenza per fare cassa” spiega la ragazza.

“Quanta fantasia, guardi che vendono reggiseni anche per il seno piccolo, perciò che senso avrebbe?”, scrive ancora Alena Seredova.

Potrebbero interessarti Jennifer Aniston bacia una donna per la prima volta nella sua vita | VIDEO Flavio Briatore ha una nuova fidanzata: la 20enne Benedetta Bosi Caos Buckingham Palace, sorella di Meghan Markle indagata per bullismo online

Dopo la separazione da Buffon, da cui ha avuto due figli la Seredova si è legata a un nuovo compagno, Alessandro Nasi, manager con una esperienza alla Morgan Stanley nonché cugino di John e Lapo Elkan.

“Così ho scoperto che Buffon mi tradiva”: Alena Seredova rompe il silenzio sulla fine della storia con il portiere