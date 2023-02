L’ex calciatore Adriano festeggia il compleanno con un’altra, la moglie: “Mandami le carte del divorzio”

Adriano festeggia il compleanno con un’altra, la moglie chiede il divorzio

L’ex calciatore Adriano festeggia il suo compleanno con un’altra donna, la moglie, però, non la prende bene e gli chiede il divorzio sui social.

Il giocatore brasiliano, ex centravanti dell’Inter, ha infatti festeggiato il suo 41° compleanno su uno yacht con amici, belle donne e fiumi di champagne documentando tutto sui suoi social.

La moglie Micaela Mesquita ne ha approfittato per chiedere il divorzio all’ex calciatore. I due, infatti, erano già in crisi dal dicembre scorso quando la donna, dopo che Adriano era scomparso per un paio di giorni, aveva detto di voler chiudere la relazione dopo appena 24 giorni di matrimonio.

Relazione che a questo punto sarebbe definitivamente tramontata dopo che la donna ha visto le foto del suo ormai ex marito in compagnia dell’imprenditrice Raquel Bastos.

“Oh che carini, vi auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami le carte del divorzio” ha scritto sui social la moglie dell’ex giocatore dell’Inter.

“Buon compleanno! Possa tu, idiota, avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai fatto del male, ti auguro ogni bene” ha poi aggiunto Micaela Mesquita umiliando il suo ex pubblicamente.