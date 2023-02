A San Valentino i Ferragnez non si mostrano insieme sui social. In crisi dopo Sanremo?

È San Valentino e dai Ferragnez ancora nessuna novità. I social dei rispettivi coniugi tacciono. Solo Chiara Ferragni pubblica qualcosa ma di foto insieme ancora nulla. Sarà davvero stato il bacio Fedez-Rosa Chemical ad aver messo in crisi la coppia?

Quando Rosa Chemical e Fedez si sono scambiati un bacio appassionato in diretta tv, Chiara Ferragni ha minimizzato e dimostrato di prenderla con filosofia. “Avrò anche io un bonus limone”, ha detto ad Amadeus senza smettere di sorridere. In un video di backstage però, l’imprenditrice digitale non sembra così serena. “Fede, ma cosa hai combinato?”, si legge sul suo labiale. Il rapper sgrana gli occhi e allarga le braccia, come chi vuole giustificarsi di qualcosa di cui non ha ben capito la portata. Pare che tra loro sia andato in scena un diverbio, ma i dettagli su cosa si siano detti non sono stati rivelati.

Al ritorno da Sanremo, i Ferragnez non sono apparsi insieme sui social. Un dettaglio non da poco, per una coppia come loro che non perde occasione di dichiararsi amore e stima davanti ai follower. “Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria” ha scritto Fedez postando le foto di alcuni protagonisti del Festival: ci sono il vincitore Marco Mengoni, Tananai, Lazza, Salmo, Beppe Vessicchio, Ariete, persino Rosa Chemical. L’unica a mancare all’appello è proprio sua moglie Chiara Ferragni. A lei ha dedicato solo una storia, la riproposizione di un Tweet pubblicato a seguito della prima serata della kermesse canora. “Sono fiero di te. Ti amo”, ma a molti è sembrata solo una pezza messa su un buco troppo grosso.

Del resto anche l’imprenditrice digitale non sembra dare molta attenzione al rapper: condivide le foto delle sue serate speciali, dei festeggiamenti con gli amici, delle coccole con i figli… ma della sua dolce metà nemmeno l’ombra.

A indispettire Chiara Ferragni, oltre al bacio in eurovisione con Rosa Chemical, potrebbe essere stato il fatto che suo marito le abbia troppo rubato la scena.