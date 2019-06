Bradley Cooper ex

È l’uomo più chiacchierato del momento, Bradley Cooper. Da quando è stata diffusa la notizia della fine della storia d’amore con la modella Irina Shayk, l’attore è finito sotto ai riflettori. Di nuovo. Perché la storia si è ripetuta, visto quanto accaduto qualche mese fa, quando Bradley è stato subissato dagli attacchi da una parte e dai plausi dall’altra per la presunta relazione con la cantante (e attrice, in questo caso) Lady Gaga.

Bradley Cooper ex | Il mistero di Lady Gaga

Allora, con l’uscita del film A Star is born, diretto proprio dall’attore, coprotagonista del lavoro insieme a Lady Germanotta, Bradley Cooper era finito sotto ai riflettori perché l’evidente sintonia tra i due aveva insospettito i più maliziosi che avevano visto in quella intesa l’amore.

In quel quadretto, la supermodella Irina Shayk sembrava assumeva le sembianze del terzo incomodo. In realtà, la coppia ha resistito alla tempesta mediatica e il loro amore, anche in virtù della figlia di due anni, ha retto alla botta. Solo qualche mese, però. Finché non abbiamo visto Irina scendere quelle scale: valigia in mano e cuore infranto.

Ma prima della supermodella siberiana, quali altre donne sono passate nella vita dell’attore 44enne?

Bradley Cooper ex | Tutte le ex

Tanto per cominciare da una per cui Bradley si è infilato la fede al dito: si tratta dell’attrice Jennifer Esposito, di due anni più grande di lui, che Cooper ha sposato nel dicembre del 2006 (per divorziare appena quattro mesi dopo).

Ma altre star sono entrate nella vita dell’attore. Dopo la Esposito è la volta di Renée Zellweger. Per due anni, dal 2009 al 2011, i due hanno fatto coppia fissa. I due probabilmente divennero particolarmente affiatati nel 2006, sul set del film Case 39. Anche se i due non hanno mai detto apertamente di essere stati una coppia, sono stati in molte occasioni beccati insieme.

In pochi lo sanno, ma dopo Bridget Jones è stata la volta di Jennifer Lopez. Era il 2011 e lei aveva da poco firmato le carte del divorzio. La storia con il marito Marc Anthony era finita e a più riprese è stata vista insieme all’attore 44enne. Se si sia trattato solo di un flirt non è dato saperlo, sappiamo però che tra i due c’era intesa.

È sempre il 2011 quando Bradley Cooper conosce e si innamora di Zoe Saldana. I due girano insieme The Words. Il loro amore dura due anni. Si lasciano nel gennaio 2013, per la tristezza di molti fan.

Nel 2013, l’attore decide di smettere di cercare l’amore nel mondo del cinema e si butta in quello della moda. Quell’anno inizia una relazione con la top model britannica Suki Waterhouse. Sempre due anni: l’amore naufraga, infatti, nel 2015.

In quello stesso anno entra nella vita di Bradley Cooper lei: Irina Shayk. Bella, bellissima, la supermodella siberiana usciva da un’altra storia importante, quella con il calciatore Cristiano Ronaldo. Il cuore di Irina è stato rapito dagli occhi ghiaccio dell’attore e l’amore dei due è durato ben quattro anni. Nel 2017, l’attore e la top model hanno anche avuto una bambina. Poi la crisi a cavallo tra il 2018 e il 2019 e la fine della storia a giugno.

