Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di terza categoria, l’elenco completo
Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti terza categoria, l’elenco completo
Quali sono i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025? Nella serata di ieri, martedì 6 gennaio 2025, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Moltissimi i biglietti vincenti: si va dai premi top (5) da milioni di euro a quelli “minori” da 100 mila (seconda fascia), 50 mila (terza fascia) e 20 mila (quarta fascia). Ma quali sono i biglietti vincenti estratti ieri sera? Di seguito le serie, i numeri e le località di vendita dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 50.000 euro ciascuno:
C 431308 NAPOLI NA 50.000,00
S 428559 PISTOIA PT 50.000,00
E 312271 FIORENZUOLA D’ARDA PC 50.000,00
Z 166541 Roma RM 50.000,00
T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 50.000,00
U 309578 SENIGALLIA AN 50.000,00
Z 144713 BARI BA 50.000,00
P 361311 SAN SALVO CH 50.000,00
Q 220879 NOVARA NO 50.000,00
Z 353771 AURONZO DI CADORE BL 50.000,00
G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA 50.000,00
V 015643 ASCOLI SATRIANO FG 50.000,00
V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM 50.000,00
Q 219217 CREMELLA LC 50.000,00
O 226436 PREVALLE BS 50.000,00
A 171897 San Nicola la Strada CE 50.000,00
G 004181 CALCINATE BG 50.000,00
M 433499 BOLOGNA BO 50.000,00
L 230622 VERONA VR 50.000,00
C 183249 Ariccia RM 50.000,00
V 392187 PIETRA VAIRANO CE 50.000,00
G 135863 Frascati RM 50.000,00
C 248913 RIMINI RN 50.000,00
S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL 50.000,00
E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC 50.000,00
P 001034 NUMANA AN 50.000,00
S 121337 Roma RM 50.000,00
Q 419219 FOGGIA FG 50.000,00
L 462968 UDINE UD 50.000,00
O 331476 NAPOLI NA 50.000,00
R 408948 NAPOLI NA 50.000,00
C 418134 ROMA RM 50.000,00
N 028152 MILANO MI 50.000,00
M 472501 RUBIERA RE 50.000,00
C 216443 BERGAMO BG 50.000,00
Z 132743 TORINO TO 50.000,00
F 466560 TORINO TO 50.000,00
I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00
D 033808 REGGIO CALABRIA RC 50.000,00
T 255565 FIORENZUOLA D’ARDA PC 50.000,00
E 066928 ALESSANDRIA AL 50.000,00
V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR 50.000,00
Z 031713 RAVENNA RA 50.000,00
Q 330855 CALALZO DI CADORE BL 50.000,00
F 339474 RAPALLO GE 50.000,00
V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 50.000,00
T 493114 FIRENZE FI 50.000,00
R 435513 MARSALA TP 50.000,00
G 119037 Padova PD 50.000,00
I 293236 MASSA LOMBARDA RA 50.000,00
M 497604 CASARANO LE 50.000,00
AA 291027 ONLINE 50.000,00
O 475636 GUBBIO PG 50.000,00
R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00
E 289487 FERRARA FE 50.000,00
R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 50.000,00
P 403550 VIGEVANO PV 50.000,00
T 346930 TIVOLI RM 50.000,00
M 154316 Roma RM 50.000,00
S 221283 CAMPO GALLIANO MO 50.000,00
Le probabilità di vincita
Abbiamo visto l’elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025, ma quali sono le probabilità di vincita del premio massimo? In caso di acquisto di un solo tagliando, è 1 su 11.000.000 in quanto sono stati stampati 11.000.000 di biglietti. Probabilità che, ovviamente, aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.000.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Con la lotteria Italia vengono inoltre attribuiti premi giornalieri: 66 premi, uno per ciascuna giornata comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Affari tuoi”.