Lotterie

Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori

di Giovanni Macchi
Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori

Quali sono i biglietti vincenti (vincitori) della Lotteria Italia 2026 estratti stasera, martedì 6 gennaio, in diretta tv su Rai 1? Nel corso della puntata speciale di Affari tuoi Stefano De Martino ha reso noti i codici dei biglietti vincenti. Di seguito l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti (top 5) della Lotteria Italia 2025:

1° Premio € 5.000.000: In aggiornamento
2° Premio € 2.500.000: In aggiornamento
3° Premio € 2.000.000: In aggiornamento
4° Premio € 1.500.000: In aggiornamento
5° Premio € 1.000.000: In aggiornamento

TUTTI I BIGLIETTI ESTRATTI (PRIMA, SECONDA, TERZA e QUARTA CATEGORIA)

Regolamento

Abbiamo visto i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, ma come faccio a sapere se ho vinto? Il numero di serie dei biglietti (presente nell’area in basso del biglietto) vincenti e il relativo importo vengono:

  • Comunicati in diretta il 6 gennaio 2024 (saranno comunicati solo i premi di prima categoria), all’interno della trasmissione “Affari tuoi”;
  • Riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2024, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it e sul sito www.lotteria-italia.it;
  • Pubblicati sui quotidiani e su diversi siti web
Come posso riscuotere il premio?

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

  • Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta
  • Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Quanto tempo ho per riscuotere il premio?

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2025. Qui il regolamento completo

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca