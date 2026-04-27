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Lotterie

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 aprile 2026

Immagine di copertina
di Marco Nepi
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Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi lunedì 27 aprile 2026

Oggi, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 67 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 27 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 67 del 27 aprile 2026

  • BARI 38 – 78 – 24 – 40 – 33
  • CAGLIARI 26 – 80 – 5 – 1 – 48
  • FIRENZE 80 – 71 – 74 – 22 – 67
  • GENOVA 68 – 39 – 49 – 59 – 13
  • MILANO 40 – 19 – 8 – 62 – 84
  • NAPOLI 43 – 80 – 6 – 78 – 82
  • PALERMO 37 – 55 – 68 – 33 – 11
  • ROMA 1 – 4 – 36 – 81 – 38
  • TORINO 17 – 15 – 75 – 69 – 76
  • VENEZIA 70 – 85 – 24 – 56 – 53
  • NAZIONALE 76 – 84 – 68 – 65 – 23

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, lunedì 27 aprile 2026

2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 12 – 23 – 24 – 30 – 39 – 44 – 49 – 51 – 57 – 64 – 67 – 68 – 83 – 90

Numero Oro: 3
Doppio Oro: 3 – 8

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, lunedì 27 aprile 2026
22 – 26 – 34 – 35 – 37 – 38 – 43 – 46 – 48 – 50 – 52 – 60 – 66 – 71 – 84

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

TUTTE LE ESTRAZIONI

I numeri ritardatari ad oggi, lunedì 27 aprile 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, lunedì 27 aprile 2026:

  • 66 – Nazionale (132)
  • 19 – Cagliari (118)
  • 51 – Roma (108)
  • 13 – Nazionale (110)
  • 1 – Cagliari (109)
  • 80 – Venezia (105)
  • 85 – Genova (105)
  • 8 – Napoli (105)
  • 28 – Palermo (100)
  • 48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

estrazione del lotto oggi

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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