Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo

LOTTERIA ITALIA 2026 VINCITORI – Quali sono i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2026? Ieri sera, martedì 6 gennaio 2025, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Tantissimi premi: dai top 5 da milioni di euro, a quelli di “consolazione” da 100 mila, 50 mila e 20 mila euro. Quali sono i biglietti vincenti? Di seguito le serie, i numeri e la località della vendita dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 100.000 euro ciascuno:

F 460252 PERGINE VALSUGANA TN 100.000,00

F 495065 CARCARE SV 100.000,00 R 116579 San Nicola la Strada CE 100.000,00

B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS 100.000,00

B 408458 NAPOLI NA 100.000,00

M 082984 SOMMA LOMBARDO VA 100.000,00

U 473669 CINISELLO BALSAMO MI 100.000,00

S 203579 MILANO MI 100.000,00

N 010700 ROMA RM 100.000,00

G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI 100.000,00

V 055420 CUVIO VA 100.000,00

S 463626 PESCARA PE 100.000,00

Z 455638 MONTEPAONE CZ 100.000,00

T 243441 CASTROCIELO FR 100.000,00

R 040814 LEVATE BG 100.000,00

G 279874 TORINO TO 100.000,00

E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 100.000,00

I 429575 GIOIA DEL COLLE BA 100.000,00

L 298491 ANCONA AN 100.000,00

O 116424 Roma RM 100.000,00

V 213185 SOMMACAMPAGNA VR 100.000,00

L 253421 CASTELLARO IM 100.000,00

S 152617 NOGAREDO TN 100.000,00

N 423461 MODENA MO 100.000,00

R 318537 CROTONE KR 100.000,00

Z 389503 MILANO MI 100.000,00

A 476470 PESCARA PE 100.000,00

C 366742 NAPOLI NA 100.000,00

Q 224705 CIVITELLA IN

VAL DI CHIANA AR 100.000,00

I 476752 TORINO TO 100.000,00

Regolamento

Abbiamo visto i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2026, ma qual è il regolamento? Di seguito alcune domande e risposte:

Come posso riscuotere il premio?

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Quanto tempo ho per riscuotere il premio?

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2025.