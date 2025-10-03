Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:58
Lotterie

Estrazione Superenalotto oggi 3 ottobre 2025: i numeri vincenti

di Marco Nepi
Estrazione Superenalotto oggi 3 ottobre 2025: i numeri vincenti

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 3 ottobre, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 3 ottobre 2025
Combinazione vincente: 75 – 4 – 69 – 79 – 2 – 88
Numero Jolly: 12
Superstar: 7

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DEL LOTTO E 10ELOTTO DI OGGI

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca