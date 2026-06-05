Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 5 giugno 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 5 giugno 2026
Oggi, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 90 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 5 giugno 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 90 del 5 giugno 2026
- BARI 11-36-33-25-57
- CAGLIARI 57-4-70-22-73
- FIRENZE 39-71-83-31-72
- GENOVA 79-89-18-80-5
- MILANO 15-68-19-49-87
- NAPOLI 10-56-66-58-7
- PALERMO 50-27-19-6-75
- ROMA 60-24-39-79-62
- TORINO 75-47-41-84-45
- VENEZIA 56-8-84-38-9
- NAZIONALE 61-62-68-30-75
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 5 giugno 2026
4 – 8 – 10 – 11 – 15 – 24 – 27 – 33 – 36 – 39 – 47 – 50 – 56 – 57 – 60 – 68 – 71 – 75 – 79 – 89
Numero Oro: 11
Doppio Oro: 11 – 36
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 5 giugno 2026
6-18-19-22-25-31-38-41-49-58-66-70-80-83-84
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 5 giugno 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 5 giugno 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.