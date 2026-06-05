Gioco online in Italia: chi spiega le regole agli utenti, e perché non è una cosa semplice

Partiamo dai numeri, perché i numeri aiutano

Oltre 350 operatori possiedono una concessione ADM e la raccolta annua supera i 2,5 miliardi di euro. Dietro il gioco online legale in Italia esiste un sistema di controlli articolato, che coinvolge l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i fornitori tecnologici, gli istituti bancari e lo stesso quadro normativo europeo. Altro che territorio senza regole: quello italiano è uno dei mercati più controllati del continente. Per ottenere una concessione, gli operatori devono rispettare requisiti molto rigidi, tra cui garanzie economiche milionarie, verifiche tecniche sulle RTP, strumenti obbligatori di autoesclusione e controlli sull’identità degli utenti.

Nonostante questo, basta chiedere a dieci persone la differenza tra un casinò online con concessione ADM e uno senza autorizzazione per rendersi conto di quanto ci sia ancora poca consapevolezza. La maggior parte non saprebbe spiegare cosa cambia davvero. Questo divario tra la realtà normativa e la percezione pubblica rappresenta uno dei nodi più delicati del settore e, allo stesso tempo, ha creato spazio per chi lavora nella comunicazione digitale specializzata.

Karlo Carlini: un percorso che viene da lontano

Tra i professionisti che hanno costruito un percorso solido in questo settore c’è Karlo Carlini, imprenditore digitale italiano con base a Malta, conosciuto online come Spike. La sua storia non parte dal marketing tradizionale, ma dai contenuti sul gioco online, pubblicati quando il mercato italiano era ancora in una fase iniziale di regolamentazione e molti siti recensiti non avevano una concessione ADM.

Negli anni la sua attività è diventata sempre più strutturata, con una società, un team redazionale e accordi commerciali solo con operatori autorizzati ADM. Oggi SpikeSlot.com è uno dei portali italiani più riconoscibili per chi vuole capire dove giocare online riducendo il rischio di finire su piattaforme non autorizzate. Non si tratta di semplice pubblicità, ma di una differenza concreta per chi deposita denaro: sui siti ADM i fondi sono tutelati secondo regole precise, mentre sulle piattaforme senza concessione mancano garanzie reali per l’utente.

«Nel nostro settore la reputazione si costruisce lentamente e si distrugge in una notte. L’unica protezione vera è lavorare solo con operatori ADM non per obbligo, ma perché è l’unica cosa che regge nel lungo periodo».

Come funziona l’affiliazione con i concessionari: meno misterioso di quanto sembri

Il modello di business è semplice da descrivere, ma più complesso da gestire correttamente. Un portale editoriale crea accordi con operatori titolari di concessione ADM: quando un utente arriva su un casinò online tramite i link del sito e completa la registrazione, l’operatore riconosce una commissione. Le formule possono variare, dalla revenue share al CPA, fino ai modelli misti.

L’aspetto davvero importante, però, riguarda la selezione dei partner. Non tutti i portali di affiliazione iGaming scelgono di collaborare solo con concessionari ADM. Alcuni promuovono anche operatori offshore, privi di licenza italiana, che spesso offrono commissioni più alte perché non devono sostenere gli stessi costi di conformità normativa. La scelta di Carlini, basata solo su operatori ADM e senza eccezioni, comporta quindi un costo economico concreto e facilmente misurabile.

Il Decreto Dignità e il vuoto di informazione che ha creato

Nel 2018 il legislatore italiano ha vietato la pubblicità del gioco con vincite in denaro su tutti i media, compresi quelli digitali. L’obiettivo era limitare l’esposizione del pubblico alla promozione del gioco d’azzardo. Tra gli effetti collaterali, però, c’è stata anche la riduzione della comunicazione informativa degli operatori ADM, cioè quei messaggi che aiutavano l’utente a riconoscere limiti, rischi e strumenti di gioco responsabile.

In questo spazio si è inserita l’editoria digitale specializzata. I portali dedicati al gioco legale non vendono la promessa del jackpot, ma confrontano le offerte, spiegano le condizioni delle promozioni, spesso scritte in modo poco chiaro e con requisiti di puntata elevati, e indicano quando un operatore ha concessione ADM e quando invece ne è privo. È un servizio simile a quello svolto in altri settori da comparatori finanziari o assicurativi, ma qui viene portato avanti da publisher indipendenti, con vantaggi sul piano dell’autonomia editoriale e maggiori rischi sul piano reputazionale.

Dove va il settore: qualche previsione concreta

Le nuove tecnologie stanno cambiando la produzione dei contenuti e i portali di affiliazione che non investono in qualità editoriale reale rischiano di essere superati da testi generati in modo automatico, con possibili effetti sulla credibilità dell’intero settore. Un altro punto delicato riguarda il rapporto tra crescita e indipendenza. I portali di affiliazione più strutturati, con redazioni organizzate e controlli interni sulla conformità, stanno diventando interlocutori sempre più riconosciuti dagli operatori ADM. In alcuni casi rappresentano quasi un livello intermedio di verifica tra il concessionario e l’utente finale. È una posizione di responsabilità che, per funzionare, richiede una coerenza operativa difficile da mantenere quando la pressione commerciale aumenta.

Per chi, come Carlini, ha scelto di costruire nel lungo periodo invece di massimizzare i ricavi immediati, rifiutando accordi con operatori non ADM anche quando le commissioni erano più alte, questa fase di consolidamento potrebbe premiare la coerenza. O almeno è questa la logica di chi ha puntato su un modello più selettivo e sostenibile.