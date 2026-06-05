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Lotterie

Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 5 giugno 2026

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di Giovanni Macchi
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Estrazione Eurojackpot di oggi 5 giugno 2026: i numeri vincenti | Superenalotto | Diretta

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 20,30 va in scena la 45esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 5 giugno 2026:

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 5 GIUGNO 2026 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20
Combinazione vincente: 21 – 23 – 44 – 47 – 50
Euro numeri: 1 – 7

(I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

L’archivio delle estrazioni

Le ultime estrazioni dell’Eurojackpot:

L’ESTRAZIONE DEL 2 GIUGNO
L’ESTRAZIONE DEL 29 MAGGIO
L’ESTRAZIONE DEL 26 MAGGIO
L’ESTRAZIONE DEL 22 MAGGIO
L’ESTRAZIONE DEL 19 MAGGIO

Estrazione Eurojackpot: che cosa è

Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. Il costo della giocata minima è di 2 euro pari a una sola combinazione di 5 numeri e 2 Euronumeri. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55. Un’eventuale vincita può essere riscossa solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata. I paesi che partecipano all’estrazione sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Le estrazioni avvengono ogni martedì e venerdì alle ore 20,30. Ogni volta che il jackpot viene vinto, si riparte da un montepremi di 10 milioni di euro, che aumenta estrazione dopo estrazione.

COME SI GIOCA

estrazione eurojackpot

Estrazione Eurojackpot: gioca responsabile

ATTENZIONE! Il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile. Come? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it sempre.

TUTTE LE ESTRAZIONI
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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