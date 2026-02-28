Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 febbraio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 28 febbraio 2026
Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 35 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 28 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 35 del 28 febbraio 2026
- BARI 63 – 83 – 51 – 27 – 84
- CAGLIARI 70 – 37 – 29 – 42 – 28
- FIRENZE 73 – 68 – 88 – 85 – 75
- GENOVA 24 – 59 – 63 – 57 – 37
- MILANO 43 – 26 – 23 – 55 – 89
- NAPOLI 11 – 70 – 34 – 74 – 5
- PALERMO 80 – 11 – 55 – 50 – 68
- ROMA 44 – 50 – 86 – 75 – 1
- TORINO 78 – 32 – 90 – 16 – 9
- VENEZIA 4 – 66 – 13 – 46 – 25
- NAZIONALE 52 – 24 – 34 – 12 – 60
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 28 febbraio 2026
3 11 17 19 23 30 36 39 48 56
64 65 66 67 70 75 79 81 82 89
Numero Oro: 11
Doppio Oro: 11 82
4 13 14 15 21 29 31 32 33 34 44 63 68 72 78
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 28 febbraio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 28 febbraio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.