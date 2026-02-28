Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 28 febbraio 2026

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 35 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 28 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 35 del 28 febbraio 2026

B ARI 63 – 83 – 51 – 27 – 84

CAGLIARI 70 – 37 – 29 – 42 – 28

FIRENZE 73 – 68 – 88 – 85 – 75

GENOVA 24 – 59 – 63 – 57 – 37

MILANO 43 – 26 – 23 – 55 – 89

NAPOLI 11 – 70 – 34 – 74 – 5

11 – 70 – 34 – 74 – PALERMO 80 – 11 – 55 – 50 – 68

ROMA 44 – 50 – 86 – 75 – 1

TORINO 78 – 32 – 90 – 16 – 9

VENEZIA 4 – 66 – 13 – 46 – 25

NAZIONALE 52 – 24 – 34 – 12 – 60

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 28 febbraio 2026

3 11 17 19 23 30 36 39 48 56

64 65 66 67 70 75 79 81 82 89

Numero Oro: 11

Doppio Oro: 11 82

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 28 febbraio 2026

4 13 14 15 21 29 31 32 33 34 44 63 68 72 78

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 28 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 28 febbraio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.