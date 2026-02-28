Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 28 febbraio 2026: numeri vincenti in diretta

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 35 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 28 febbraio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 35 del 28 febbraio 2026

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 28 febbraio 2026

Numero Oro:

Doppio Oro:



ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 28 febbraio 2026

SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 28 febbraio 2026

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Quando sono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto? Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto (dieci e Lotto) sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati, ad esempio, ad alcune festività religiose come Pasqua e Natale o laiche come il due giugno o il 25 aprile): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari

La tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, 28 febbraio 2026, alle ore 20 in punto:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

Teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia), riscuote un grande successo ed interesse.

Ultime estrazioni del Lotto: cosa è? Come funziona l’estrazione di oggi? Tutte le info sul gioco

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna. Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse. Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato). Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 di martedì, giovedì, venerdì e sabato.