Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 12 febbraio 2026

Oggi, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 25 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 25 del 12 febbraio 2026

B ARI 59 – 27 – 52 – 63 – 12

CAGLIARI 51 – 2 – 87 – 11 – 25

FIRENZE 71 – 20 – 87 – 65 – 25

GENOVA 87 – 7 – 90 – 32 – 18

MILANO 81 – 89 – 49 – 3 – 51

NAPOLI 56 – 79 – 80 – 14 – 81

56 – 79 – 80 – 14 – PALERMO 59 – 77 – 61 – 42 – 67

ROMA 26 – 76 – 54 – 42 – 55

TORINO 73 – 52 – 26 – 44 – 50

V E NEZIA 9 – 29 – 43 – 63 – 39

NAZIONALE 14 – 49 – 53 – 71 – 28

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 12 febbraio 2026

2 6 7 9 18 20 21 24 25 35

39 43 51 54 67 77 85 87 89 90

Numero Oro: 2

Doppio Oro: 2 25

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 12 febbraio 2026

1 10 19 26 28 30 33 48 53 56 64 65 72 73 78

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 12 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 12 febbraio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.