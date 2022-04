Terrapiattista no vax rapisce l’esperto dei vaccini: ucciso dalla polizia

Un no vax, appartenente a una setta terrapiattista, ha rapito a Zurigo Christoph Berger, responsabile a livello federale delle vaccinazioni.

La vicenda, che risale al 31 marzo, si è poi conclusa in tragedia con il rapitore, un 38enne di cui non sono state rese le generalità, che è rimasto ucciso dalla polizia il 6 aprile scorso insieme alla sua fidanzata, una 28enne ferita a morte, a quanto pare, da un colpo esploso dalla pistola del sequestratore.

Secondo quanto ricostruito, il 31 marzo scorso l’uomo ha rapito Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni. “Quell’uomo mi ha tenuto prigioniero per un’ora in un appartamento di Zurigo, chiedendomi di fargli avere un’ingente somma di denaro, ma non facendo alcun riferimento alla mia attività di responsabile delle vaccinazioni” ha raccontato Berger.

Dopo averlo lasciato libero, il malvivente ha minacciato Berger di ucciderlo qualora questi avesse rivelato qualcosa alla polizia. Il funzionario, invece, si è subito rivolto alle autorità, le quali, il 6 aprile scorso, hanno individuato il covo del rapitore nella cittadina di Wädenswil, nel Canton Zurigo, con le forze speciali che hanno fatto irruzione nell’appartamento uccidendo il sequestratore.