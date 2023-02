Zelensky agli alleati occidentali: “Ucraina vittoriosa e Kiev nella Nato, non c’è alternativa”

“L’Ucraina sarà presto nella Nato per poter arginare la Russia”: Volodymyr Zelensky parla in collegamento video alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera e spiega la sua visione sulla conclusione del conflitto, aggiungendo che “non c’è alternativa per l’Ucraina se non la vittoria, non c’è alternativa se non l’Ucraina nella Nato”.

Da Kiev il leader sotto assedio del Cremlino ha utilizzato una metafora per far comprendere agli interlocutori occidentali la necessità che altre armi vengano inviate a supporto dei suoi militari: “La determinazione non è mai astratta. Davide ha sconfitto Golia non con il potere della conversazione, ma con le sue azioni, il suo coraggio e la sua fionda. Il coraggio lo abbiamo, la fionda ci renderà più forti. Voi siete i Davide del mondo libero. gloria a tutti quelli che sono al fronte”.

È importante velocizzare l’invio di armi all’Ucraina “perché la vita delle persone dipende da questa velocità”, ha evidenziato, sottolineando che mentre gli alleati discutono l’invio dei carri armati, il Cremlino pensa a modi per “strangolare” la Moldavia.

Oltre alla Nato, Zelensky punta anche ad entrare nell’Unione europea: “La maggior parte degli europei sostengono la nostra membership, abbiamo già ottenuto lo status di Paese candidato. Ci stiamo preparando per iniziare con i negoziati e siamo già allineati con economia, logistica ed energia europea”.