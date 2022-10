Zelensky al G7: “Nessun dialogo con Putin, colloqui con altro leader”

“Non ci può essere alcun dialogo con l’attuale leader russo, che non ha futuro. Dobbiamo riconoscere questa ovvietà”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram rivolgendosi ai leader del G7. “Ci possono essere colloqui solo con un altro leader della Russia, che rispetti la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell’umanità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, o in una configurazione diversa, in modo che il leader terrorista non abbia l’opportunità di influenzare decisioni chiave”, ha aggiunto Zelensky. C’è solo una persona che in questo momento sta bloccando la pace, e questa persona è a Mosca”, ha concluso.