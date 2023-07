Zaki condannato, Amnesty: “Lo scenario peggiore, Governo italiano intervenga”

“E’ una notizia terribile, una condanna scandalosa, assurda per un reato che Patrick non ha commesso”. Così in un video il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, alla luce della condanna a tre anni per Patrick Zaki. “Avevamo sempre chiesto di tenere alta l’attenzione su Patrick, perché terminato il carcere in molti avevano pensato che tutto fosse risolto invece noi avevamo sempre posto attenzione su Patrick imputato perché in Egitto imputato è sinonimo di condannato”.

“Non finisce qui – ha promesso Noury – ora tutte le possibilità per tirarlo fuori da questa situazione vanno esplorate”. “Il governo italiano, per cortesia, intervenga”, è l’appello del portavoce di Amnesty Italia.

“Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.