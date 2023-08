Lo youtuber Toco ha speso ben 13mila euro per trasformarsi in un cane, precisamente in uno Scotch Collie. La storia dello youtuber di nazionalità giapponese Toco sta facendo il giro negli ultimi giorni grazie alla grande diffusione dei suoi video caricati tanto su Youtube quanto su TikTok. In questi mostra il frutto del proprio investimento: un costume da border collie. Di recente la sua versione “border collie” ha affrontato anche la prima passeggiata in un parco pubblico, facendo il pieno di like tra followers e non: il filmato, solo sul “tubo” ha ricevuto quasi 4 milioni di visualizzazioni in appena 10 giorni.

La realizzazione del suo sogno è stata possibile grazie all’azienda di effetti speciali Zepper che ha realizzato un costume estremamente realistico, trasformando Toco in un vero cane. La sua trasformazione è stata filmata e postata sia sul canale YouTube e sia sul profilo TikTok, totalizzando milioni di views. Nel suo ultimo video pubblicato, infatti si può notare Toco che passeggia nel parco e gioca con gli altri animali, mentre si rotola sull’erba.

Poco prima di esibirsi in pubblico, Toco aveva rivelato ai suoi followers di sentirsi un tantino nervoso. “Ricordi i tuoi sogni di quando eri piccolo? Volevi essere un eroe o un mago”, si incoraggia lo youtuber nella clip di presentazione, riferendosi al desiderio che aveva fin da bambino. Ma il sogno che riteneva “più irrealistico” di tutti alla fine è diventato realtà. “Ricordo di aver scritto nel mio libro di diploma della scuola elementare che volevo essere un cane e camminare all’aperto”, aggiunge infatti Toco. Ciò nonostante, come da lui stesso ammesso, nessuno conosce la sua identità, né i suoi amici sono a conoscenza della “trasformazione”. “Raramente ne parlo, perché temo che i miei amici penseranno che sono strano”, ha confessato in un’intervista rilasciata al The Mirror.