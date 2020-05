La vitamina D aiuta a prevenire il rischio di contrarre il Coronavirus

Uno studio lo conferma: la vitamina D aiuta a prevenire il rischio di contrarre il Coronavirus. La notizia già circolava da settimane, ma prima d’ora non era mai avuto un riscontro scientifico. Giancarlo Isaia e Enzo Medico, docenti dell’Università di Torino, avevano notato ad esempio che un alto numero di pazienti affetti da Covid-19 avevano un’elevatissima carezza di vitamina D. Ma anche nel loro caso la ricerca era stata criticata perché priva di riscontri scientifici. A cambiare le carte in tavola, però, è ora uno studio, pubblicato sulla rivista Aging Clinical and Experimental Research, il quale dimostra che esiste un’associazione tra i bassi di livelli di vitamina D e il numero dei casi.

Coronaviurs, distanziamento sociale col bracciale Made in Italy

Condotto dai ricercatori della Anglia Ruskin University di Cambridge e del Queen Elizabeth Hospital di Londra, lo studio si è concentrato soprattutto su Italia e Spagna, due dei Paesi europei dove si è registrato il più alto tasso di mortalità, dove si è scoperto che le popolazioni di entrambi i Paesi hanno in media i livelli più bassi di vitamina D rispetto a tutta la popolazione europea. Oltre alla diminuzione dei morti, però, la vitamina D potrebbe anche diminuire i casi, prevenendo dunque direttamente il rischio di contrarre l’infezione. Il suo ruolo, infatti, è legato all’Ace2, l’enzima di conversione dell’agiotensina2, la “porta d’ingresso” del virus nelle cellule. Ace2 è presente anche nel sangue dove agisce con anticorpo neutralizzante, favorito proprio dalla vitamina D.

La vitamina D si trova in alimenti quali salmone, aringa, sgombro, sardine, ma anche l’olio di fegato di merluzzo, latte e yogurt interi, burro, formaggi grassi, uova, e le verdure a foglia verde, funghi e cioccolato e contiene due minerali fondamentali per la formazione di ossa e denti. Agisce, poi, sui globuli bianchi, quelli che si “attivano” quando è in corso un’infezione, proteggendo dalle infezioni acute del sistema respiratorio.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. Il video con la folla ai Navigli è falsato. Ecco la verità nel filmato di un residente / 2. Esclusivo TPI – Com’è andato davvero il turbolento Consiglio regionale della Lombardia che non ha sfiduciato Gallera: il verbale / 3. “In Lombardia si rischia ancora di morire come mosche. Per la sanità occorre un commissario, ecco chi”: la proposta di Milano 2030

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus nel mondo, il Brasile supera la Germania per numero di casi I servizi segreti turchi finanziano Al Shabaab. E da oggi l’Italia deve un favore a Erdogan Londra, un uomo le sputa addosso dicendo: “Ho il Coronavirus”. Lei muore di Covid dopo due settimane