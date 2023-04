Vince alla lotteria 118 milioni di euro, ma vuole tornare al suo vecchio lavoro: “Non è felice”

Steve Thomson nel 2019 è stato baciato dalla fortuna: ha vinto alla lotteria la bellezza di 105 milioni di sterline (più di 118 milioni di euro) ma la sua vita ora non è quella che si sarebbe aspettato. “I soldi non fanno la felicità e io lo so bene”, ha dichiarato il milionario che nella vita prima era un costruttore.

L’uomo trascorre la maggior parte delle sue giornate in casa, con la sua famiglia o portando a spasso il cane. E, adesso, a distanza di 4 anni da quell’immensa gioia, l’ex costruttore, sembra essere stufo di questa sua nuova vita. Secondo quanto racconta il Sun, all’uomo manca il suo vecchio lavoro: sente la mancanza della vita di cantiere e delle soddisfazioni che raggiungeva, con sacrifici, lavorando.

“Nonostante si senta fortunato, Steve non è felice – hanno raccontato gli amici -. Il cambiamento della sua vita è stata troppo grande: amava la sua vita da muratore. Sebbene avesse appena vinto quella cifra, da bravo lavoratore premuroso ha portato a termine tutti gli incarichi, prima di appendere al chiodo cazzuola e cemento”.

Steve, appena ricevuti i soldi, ha voluto donare ben 50mila sterline alla scuola dei figli per alcune migliorie strutturali, altre 50mila sterline a un ospedale della zona e, poi, 100mila sterline al suo amato club di cricket. Poi negli anni ha donato centinaia di migliaia di sterline a varie associazioni benefiche.

Successivamente ha acquistato per lui, sua moglie Lanka e i tre figli una villa da ben 5 milioni di euro. Una vera e propria reggia con sei camere da letto, una piscina, un campo da tennis e un giardino di iù di 5 ettari. “Finalmente i nostri figli hanno una camera da letto tutta per loro”, dichiarò all’epoca con le lacrime agli occhi per la gioia. Ora però la sensazione di non essere veramente felice.