Ha vinto alla lotteria, ma non ha alcuna intenzione di condividere la cospicua vincita con il marito. La donna ha raccontato di voler spendere tutto in viaggi da sola. Il marito, di contro, le ha detto di versare i soldi nel conto condiviso. La fortunata è un’americana, che ha preferito non rivelare i dettagli sulla somma vinta, ma ha detto che si tratta di “decine di migliaia di dollari”.

Secondo il marito, i soldi sarebbero dovuti finire sul conto co-intestato, per emergenze o progetti comuni. Lei invece, ha insistito che essendo una sua vincita, avrebbe dovuto gestirli come meglio credeva. In particolare vorrebbe “fare un viaggio da sola”. Bocciata appunto l’idea dell’uomo di mettere i soldi da parte sul loro conto: “Non mi sembra giusto visto che ho comprato il biglietto, l’ho grattato e l’ho incassato io stesso per i soldi. Abbiamo un conto congiunto ma anche conti separati per le spese”, ha spiegato la donna sul popolare forum “Am I The A-hole”. “Mio marito non deve avere metà dei soldi solo perché siamo sposati”, ha concluso.

Tra i commenti, c’è chi le dà ragione, mentre altri la criticano e la invitano a condividere la fortunata vincita con le persone a cui vuole bene.