Viene dichiarata morta in casa di riposo ma poi riprende a respirare nella bara

Un’anziana signora americana, Constance Glantz, è stata dichiarata morta nella casa di riposo in cui si trovava. Peccato che poche ore dopo un addetto delle pompe funebri chiamate sul posto ha notato che respirava ancora. Secondo quanto ricostruito, mentre era adagiata nella bara il dipendente delle pompe funebri si è accorto che il torace si muoveva.

Il fatto è avvenuto lunedì scorso a Lincoln, in Nebraska (Stati Uniti). Dopo la dichiarazione di morte la salma è stata trasportata in un’impresa di pompe funebri locale. La famiglia era pronta a dirle addio e organizzare il funerale. Un dipendente delle pompe funebri, però, si è accorto, 2 ore dopo dal suo arrivo nell’impresa, che la donna respirava nella bara: il torace si muoveva. L’uomo ha contattato subito i medici e l’anziana signora è stata trasportata in ospedale. Constance è viva, ma le sue condizioni di salute hanno ripreso ad essere gravi come lo erano prima di questo strano inconveniente.

Sul posto è arrivata anche la polizia che ora sta indagando sul caso per assicurarsi che non ci sia stato alcun intento da parte degli operatori della casa di riposo di mettere a rischio la vita dell donna. ll vice capo della polizia Houchin ha affermato: “Questo è un caso molto insolito, lavoro da 31 anni e niente di simile mi è capitato prima”. Nelle indagini è coinvolto anche l’ufficio dello sceriffo della contea di Lancaster, ma per ora non sembra che ci siano spiegazioni a questa assurdità e che nessuno ne sia responsabile.