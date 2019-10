L’impressionante video del crollo di un ponte sui pescherecci a Taiwan

Un ponte su un porticciolo è crollato nel nord-est di Taiwan. Nell’incidente sono rimaste ferite almeno 14 persone. Il video mostra il momento del crollo e l’enorme onda che si è alzata dopo che il ponte è finito in acqua.

Sono ancora in corso le ricerche dei dispersi.

Il crollo è avvenuto a Nanfangao, sulla costa orientale dell’isola. Le immagini, riprese da telecamere di sorveglianza e postate sui social, mostrano il crollo di un’unica arcata di 140 metri.

Qui un altro video del crollo:

