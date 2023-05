Victoria Beckham: “No al botox, non voglio tornare giovane”

Victoria Beckham sta per compiere 50 anni e si è aperta durante l’intervista con The Sunday Times, confessando cosa ne pensa sullo scorrere del tempo e sui segni dell’invecchiamento. Ecco cosa ha rivelato la Spice Posh.

Victoria Beckham si è aperta in una recente intervista sostenendo che non ritornerebbe mai indietro a 25 anni perché “sono sempre stata piuttosto dura con me stessa, ma proprio per questo ho sempre cercato di essere la versione migliore di me stessa – ha detto l’imprenditrice moglie di David Beckham -. Non si tratta di cambiare nulla, si tratta solo di guardare la migliore versione di te stesso”.

Ha confessato che il botox non fa per lei, nonostante non si sia negata trattamenti laser e rassodanti per la pelle, sempre cercando, tuttavia, di mantenere un equilibrio. Una cosa che non rifarebbe? Rovinarsi le sopracciglia depilandole troppo, come ha fatto negli anni duemila seguiendo la moda: “Nel corso degli anni le mie sopracciglia sono state così depilate che se mi vedessi senza saresti inorridito. David non mi ha mai visto senza le mie sopracciglia. Sono la prima cosa che faccio appena sveglia”. David è ovviamente il marito, David Beckham, con il quale è sposata da 24 anni. Un impegno notevole, alzarsi prima di lui per 24 anni e farsi subito, “de botto”, un “disegno” sulle sopracciglia.