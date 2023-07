Increscioso episodio in volo. Un uomo ha denunciato che durante il suo volo verso Istanbul di 9 ore il vicino di sedile ha fatto pipì proprio a fianco a lui. Come se non bastasse, l’equipaggio gli ha vietato di spostarsi. La notizia è riportata da Leggo. L’utente ha chiesto su un forum se fosse possibile ottenere un rimborso.

La società, a detta dell’uomo, non avrebbe fatto nulla quando il suo vicino avrebbe urinato di fianco a lui. Una vera e propria mancanza di rispetto, per cui secondo molti utenti il passeggero meriterebbe il rimborso del prezzo del biglietto. L’equipaggio, a detta dell’uomo, “non mi ha consentito di spostarmi. Mi hanno detto che avevo sopportato per 8 ore, per un’ora avrei potuto fare un’ulteriore eccezione”. Pare che il suo vicino di posto avesse bevuto vino per tutta la durata del viaggio e che ciò avrebbe causato un’incontinenza e uno stato di alcolismo tale da inibire totalmente ogni forma di pudore.