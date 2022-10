Va dall’oculista per un dolore agli occhi e scopre che aveva 23 lenti a contatto ancora dentro

Una donna americana di 70 anni ha trascorso quasi un mese continuando ogni mattina a mettersi un paio di lenti a contatto giornaliere nuove, senza però mai ricordarsi di togliere quelle indossate il giorno prima. La 70enne si è presentata poi nello studio della dottoressa Katerina Kurteeva, ad Orange County, in California, lamentando un forte dolore agli occhi e la vista offuscata. Quando l’oculista ha iniziato a visitarla, pensava di trattasse di un’infezione o una lesione alla cornea. Certo mai si sarebbe immaginata di trovare 23 paia di lenti a contatto incastrate negli occhi della sua paziente.

“All’inizio non ho visto molto, solo un po’ di muco, che poteva essere una risposta naturale all’irritazione. Ero perplessa”, ha detto la dottoressa Kurteeva a Insider, raccontando quanto accaduto. Quindi ha deciso di fare una visita più approfondita alla paziente 70enne ed è stato così che ha fatto la clamorosa scoperta: “Ho usato uno strumento specifico che avrebbe tenuto aperte sia la palpebra superiore che quella inferiore contemporaneamente per un periodo di tempo più lungo, in modo da poter usare liberamente le mani per scoprire cosa stava succedendo”. Quando l’anziana ha abbassato lo sguardo, lei ha iniziato ad estrarre due lenti a contatto, ma subito hanno iniziato a spuntarne altre: “In quasi 20 anni di pratica, non avevo mai visto niente di simile“.

L’oculista ha immortalato l’intervento in un video che ha pubblicato sulla pagina Instagram della California Eye Associate: “Una rara occasione in cui qualcuno ‘dimenticava’ di rimuovere le lenti a contatto di notte e continuava a metterne una nuova ogni mattina. 23 giorni di seguito!!! Per consegnare il mazzo di lenti a contatto ieri nella mia clinica”, è stato il suo commento a corredo del filmato.