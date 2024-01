Usa, Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire

Dopo l’Iowa, Donald Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire con l’ex presidente che ha già la nomination in tasca. Nikki Haley, sfidante del tycoon, però, non molla costringendo Trump a impegnarsi comunque per la campagna elettorale per le primarie negli altri Stati.

Secondo i risultati, che non sono ancora definitivi, lo scarto tra i due è di 11 punti: Donald Trump, dunque, ha vinto ma non trionfato, incassando tuttavia il secondo successo consecutivo alle primarie.

D’altronde non è mai accaduto che un candidato repubblicano abbia vinto l’Iowa e il New Hampshire senza poi essere scelto come candidato repubblicano.

Nikki Haley, tuttavia, ha ottenuto un risultato al di sopra delle attese, motivo per cui ha deciso di non ritirarsi dalla corsa. “Il New Hampshire – ha dichiarato – è il luogo dove si tiene il primo voto delle primarie, non l’ultimo. Ci sono ancora molti stati che devono esprimere la loro opinione, e noi li metteremo in condizione di farlo”.

Il presidente uscente, il democratico Joe Biden, intanto ha così commentato il risultato: “Il voto del New Hampshire conferma che Trump sarà il candidato dei repubblicani. Questo pone gravi rischi per la nostra democrazia e ci obbliga a moltiplicare gli sforzi per fermarlo”.