Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:28
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Usa: il presidente Donald Trump chiede un risarcimento da un miliardo di dollari all’università di Harvard

Immagine di copertina
Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Continua la disputa tra il presidente Usa e il prestigioso ateneo, accusato di aver permesso il proliferare di forme di "antisemitismo" consentendo le manifestazioni contro la guerra di Israele a Gaza

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un risarcimento da 1 miliardo di dollari all’Università di Harvard, accusata di aver permesso il proliferare di forme di “antisemitismo” consentendo le manifestazioni contro la guerra di Israele a Gaza e rifiutatosi di ottemperare a una serie di richieste della Casa bianca, tra cui una “verifica” sulle opinioni degli studenti e dei docenti.
“Stiamo chiedendo un miliardo di dollari di danni e non vogliamo più avere niente a che fare, in futuro, con l’Università di Harvard”, ha scritto ieri sera Trump sul suo social Truth, smentendo le indiscrezioni pubblicate dal New York Times secondo cui l’amministrazione Usa non avrebbe più chiesto alcun versamento da parte dell’ateneo.
Harvard ha rifiutato qualsiasi intesa che prevedesse versamenti in denaro al governo federale, puntando invece a negoziare un accordo con l’amministrazione Usa dal valore di 500 milioni di dollari. La Casa bianca però, ha precisato ieri Trump, ha respinto la proposta dell’università di un programma di formazione tecnica, definendolo “contorto”, “totalmente inadeguato” e destinato, “a nostro avviso”, “a non avere successo”. “Si è trattato semplicemente di un modo per Harvard di sottrarsi a un ingente risarcimento in denaro di oltre 500 milioni di dollari, una cifra che dovrebbe essere molto più alta per le gravi e atroci illegalità che hanno commesso”, ha scritto il presidente Usa, che non ha fornito ulteriori dettagli circa la presunta condotta illegale da parte dell’Università, colpevole però secondo Trump di illeciti “penali, non civili”.
Continua così la disputa tra il presidente Usa e la prestigiosa istituzione accademica, a cui tra aprile e maggio scorso la Casa bianca aveva congelato fino a 2,7 miliardi di dollari di sovvenzioni federali per la ricerca e ostacolato le iscrizioni di studenti stranieri. L’Università si è rivolta alla magistratura, che in entrambi i casi ha dato ragione a Harvard ma l’amministrazione Usa ha presentato ricorso in appello.
Intanto erano cominciati i negoziati tra le parti. A luglio, Trump aveva annunciato sui social una risoluzione della disputa “entro una settimana”. A ottobre poi, il presidente Usa aveva presentato una nuova proposta, rivelando alla stampa riunita alla Casa bianca di aver “raggiunto un accordo” con Harvard. Un’affermazione ribadita a novembre quando il magnate newyorkese aveva definito “imminente” un’intesa con l’Università. Un lieto fine mai realizzato.
Tanto che ieri nel suo post Trump se l’era presa con il rettore di Harvard, Alan M. Garber, il cui mandato è stato esteso lo scorso dicembre a tempo indeterminato. “Ha fatto un pessimo lavoro nel porre rimedio a una situazione molto negativa per la sua istituzione e, cosa ancora più importante, per l’America stessa”, ha attaccato il presidente Usa. “È stato assunto DOPO che sono state mosse accuse di antisemitismo. Chissà perché???”, ha aggiunto Trump, che in un altro post pubblicato nella notte ha chiesto al New York Times di cambiare versione e smentire la sue presunte “fake news”. “La copertura del New York Times su di me è volutamente sbagliata”, ha scritto il magnate. “Presto vedremo come me la caverò nella causa contro questi truffatori!”.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Fotoreporter lancia la sua macchinetta prima di essere bloccato dagli agenti dell’Ice
Esteri / Israele ammette: “Uccise circa 70mila persone a Gaza”
Esteri / "Scappano non solo dalla guerra, ma dal gelo": il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati ucraini in Moldavia
Ti potrebbe interessare
Esteri / Fotoreporter lancia la sua macchinetta prima di essere bloccato dagli agenti dell’Ice
Esteri / Israele ammette: “Uccise circa 70mila persone a Gaza”
Esteri / "Scappano non solo dalla guerra, ma dal gelo": il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati ucraini in Moldavia
Esteri / La deputata dem Ilhan Omar aggredita con una siringa. Trump: “È un’impostora, l’avrà organizzato lei” | VIDEO
Esteri / L’Ue firma un accordo di libero scambio e un partenariato in materia di difesa e sicurezza con l’India
Esteri / Trump fa marcia indietro: il comandante delle operazioni dell'ICE lascia Minneapolis
Esteri / Il coraggio dell’unità europea per tornare al diritto internazionale (di G. Crisanti)
Esteri / Maltempo negli Usa: almeno 10 morti per le tempeste di neve e ghiaccio
Esteri / Minneapolis, agenti Ice minacciano giornaliste Rai: "Rompiamo il finestrino" | VIDEO
Esteri / Trump sull'uccisione di Pretti: "Stiamo esaminando il caso". E apre al ritiro degli agenti-immigrati dal Minnesota
Ricerca