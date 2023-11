Usa, spari contro 3 studenti di origine palestinese: uno è in gravi condizioni

Tre studenti universitari di origine palestinese sono stati feriti con arma da fuoco a Burlington, in Vermont. È accaduto mentre si recavano a un raduno per la festa del Ringraziamento. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un’aggressione motivata dall’odio. Il capo della polizia di Burlington, Jon Murad, ha dichiarato che due dei ragazzi sono in condizioni stabili mentre il terzo ha riportato “ferite molto più gravi”.

I tre ventenni stavano camminando quando sono stati raggiunti da un uomo con una pistola. “Senza parlare, ha sparato almeno quattro colpi ed è fuggito”, ha detto Murad. “Tutte e tre le vittime sono state colpite”. Due delle vittime sono cittadini statunitensi e uno è residente negli Stati Uniti. Al momento dell’aggressione, due dei ragazzi indossavano una kefiah palestinese.