Risposta Usa alle minacce nucleari russe: “Putin potrebbe prendere decisione irresponsabile”

Dopo i referendum e la conseguente annessione dei territori a est dell’Ucraina che, secondo gli avvertimenti di Vladimir Putin, “la Russia difenderà con qualsiasi mezzo”, gli Stati Uniti non credono che la minaccia nucleare sia un bluff. Lo ha espresso il capo del Pentagono Lloyd Austin: “E’ un solo un uomo a decidere. Non c’è alcun tipo di controllo su Vladimir Putin. Cosi come ha preso una decisione irresponsabile invadendo l’Ucraina potrebbe prendere un’altra decisione irresponsabile. Ma non ho elementi attualmente a conferma del fatto che abbia preso tale decisione”.

“Possiamo aspettarci di vedere gli Ucraini proseguire nel loro attacco, e noi continueremo ad appoggiarli nei loro sforzi” – queste le previsioni del segretario di stato, che continua a escludere un dialogo con il nemico, anche a fronte della minaccia nucleare – “Non ho parlato personalmente con Sergei Shoigu (il Ministro della Difesa russo ndr) negli ultimi giorni”.