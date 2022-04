A marzo gli Usa hanno testato missile ipersonico, pochi giorni dopo il lancio del russo Kinzhal

Usa hanno testato missile ipersonico

A metà marzo, gli Usa hanno testato un missile ipersonico, ma non ne hanno dato notizia per evitare di alimentare la tensione con la Russia, già alle stelle per l’invasione dell’Ucraina. L’Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) è stato lanciato da un bombardiere B-52 al largo della costa occidentale. Il test, secondo una fonte del Pentagono che ha parlato alla Cnn, ha seguito di pochi giorni il lancio russo di un missile ipersonico Kinzhal, alla vigilia della partenza del presidente Biden per l’Europa.

I missili ipersonici sono progettati per il volo all’interno dell’atmosfera terrestre a velocità superiore almeno di cinque volte quella del suono. Sono difficili da individuare per il nemico, capaci di raggiungere in pochi minuti bersagli posti all’altro capo del pianeta, in grado di manovrare attraverso diverse altitudini, e impossibili da neutralizzare con i normali sistemi antimissile.

Su questo terreno però Washington è in netto ritardo visto che la Russia ha già testato i suoi missili mentre la Cina sta sviluppando due missili simili, uno dei quali dichiarato operativo l’anno scorso: il Df-Zf, un glider montato su un missile balistico a medio raggio, capace di raggiungere una velocità compresa tra mach 5 e mach 10, e come per il competitore russo, pensato per trasportare testate nucleari, ma anche per essere usato senza testata esplosiva.

I missili ipersonici Kinzhal