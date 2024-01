Usa, giovane ballerina muore dopo aver mangiato un biscotto alle arachidi: ritirate 500 confezioni

È morta a 25 anni dopo aver mangiato un biscotto in cui non era segnalata la presenza di arachidi. Una tragedia avvenuta negli Stati Uniti, dove la giovane ballerina Orla Baxendale si era trasferita cinque anni fa dall’Inghilterra. Secondo quanto riportano i media statunitensi, Baxendale ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un biscotto. Sulla scatola dei Vanilla Florentine Cookies, acquistato in un negozio della catena locale Stew Leonard’s a Hartford, in Connecticut, non sarebbe stata però indicata la presenza dell’allergene.

Il caso ha spinto la catena a richiamare più di 500 confezioni di dolci che erano in vendita in due dei loro tre negozi in Connecticut, avvertendo che “tutti i consumatori con allergia alle arachidi dovrebbero restituire i biscotti” e avranno diritto a un rimborso. L’azienda ha anche specificato che “il produttore ha modificato la ricetta” del prodotto, in cui si trovano “arachidi e anche uova non segnalate” senza però avvertire il rivenditore. Un’accusa smentita dal produttore Cookies United, il quale invece sostiene di aver avvisato il rivenditore lo scorso luglio e che l’errore sull’etichetta è da imputare a loro.

Secondo la famiglia, Baxendale era fortemente allergica alle arachidi ed era “molto attenta a qualsiasi cosa mangiasse, controllava sempre le etichette”. Inoltre “portava sempre con sé l’autoiniettore di adrenalina e spiegava alle persone con cui era come comportarsi in caso di reazione allergica”. Purtroppo non è bastato. “Appena ha iniziato ad avvertire i primi sintomi ha subito usato l’adrenalina ma evidentemente non è stata efficace”, ha spiegato l’avvocato.