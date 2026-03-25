Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Un’altra batosta per Donald Trump: i democratici conquistano il seggio statale della Florida a Mar-a-Lago

Immagine di copertina
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Credit: Molly Riley / Avalon / AGF

Il presidente degli Stati Uniti aveva pubblicamente appoggiato l’avversario repubblicano della deputata vincitrice Emily Gregory

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

I democratici hanno vinto ieri le elezioni suppletive nel distretto 87 della Florida, che comprende la tenuta di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sfilando ai repubblicani un altro seggio alla Camera dei rappresentanti di Tallahassee, che resta comunque saldamente in mano al Grand Old Party. Ma la vittoria della deputata democratica Emily Gregory, che alla sua prima esperienza in politica ha ottenuto il 51,15% dei voti, rappresenta comunque una batosta per l’inquilino della Casa bianca, che aveva appoggiato il suo avversario repubblicano Jon Maples, fermatosi al 48,85%.
“Mi sono concentrata sulle questioni che più interessano le famiglie della Florida”, ha commentato Gregory a margine della sua vittoria, intervenendo al programma OutFront condotto da Erin Burnett sulla Cnn. “Credo che il mio avversario abbia messo in primo piano la questione” dell’appoggio ricevuto dal presidente Trump, ha aggiunto l’imprenditrice, che gestisce un centro fitness per donne in gravidanza e nel periodo post-parto. “Tutti stanno risentendo del carovita e l’ultima cosa di cui le famiglie della Florida avevano bisogno, in un momento così difficile, era la benzina a 4 dollari”, ha concluso la neo-deputata statale Gregory, criticando gli effetti della guerra di Usa e Israele contro l’Iran, ma dicendosi anche “felice” di poter parlare e lavorare con Trump, che pur non avendo votato per lei è ora tecnicamente uno degli elettori a cui dovrà rispondere.
Il presidente aveva infatti appoggiato il suo avversario, il consulente finanziario Jon Maples, che mirava a occupare il seggio lasciato vacante dal repubblicano Mike Caruso, che ad agosto aveva accettato la nomina del governatore locale Ron DeSantis alla carica di cancelliere e revisore dei conti della contea di Palm Beach. Sul suo social Truth, Trump aveva definito Maples “un uomo d’affari e leader civico di grande successo, conosciuto e apprezzato, nonché sostenuto da molti dei miei amici”. Quindi aveva fatto notizia la sua decisione di votare alle elezioni suppletive per corrispondenza, una pratica che ha sempre criticato e che sta cercando di limitare attraverso la proposta di legge “SAVE America Act”, attualmente al vaglio del Congresso di Washington.
I democratici l’hanno comunque definita una “vittoria epocale”, dato che in questo distretto il presidente aveva vinto con un ampio margine alle elezioni del 2024 contro Kamala Harris. “I vicini di casa di Donald Trump hanno appena inviato un messaggio chiarissimo: sono furiosi e pronti al cambiamento”, ha scritto sui social il presidente del Comitato Nazionale Democratico, Ken Martin. “Mentre Trump festeggia con i suoi finanziatori miliardari e costruisce sale da ballo dorate, gli americani vengono lasciati indietro e protestano con il loro voto”.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Mohammad Bagher Ghalibaf: chi è l’uomo dai mille volti che potrebbe mediare un accordo tra Usa e Iran
Esteri / L’America trumpiana impazzisce per una soldatessa che in realtà non esiste: è stata creata con l’A.I.
Esteri / La Normale di Pisa contro la censura di Trump: acquista i libri messi al bando dal presidente Usa
Ti potrebbe interessare
Esteri / Mohammad Bagher Ghalibaf: chi è l’uomo dai mille volti che potrebbe mediare un accordo tra Usa e Iran
Esteri / L’America trumpiana impazzisce per una soldatessa che in realtà non esiste: è stata creata con l’A.I.
Esteri / La Normale di Pisa contro la censura di Trump: acquista i libri messi al bando dal presidente Usa
Esteri / Donald Trump annuncia “colloqui” tra gli Usa e l'Iran e sospende i raid. Ma Teheran smentisce tutto
Esteri / È morto a soli 43 anni Leonid Radvinsky, il fondatore di OnlyFans
Esteri / La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei proclama vittoria: “Il nemico è stato sconfitto”
Economia / La terza guerra del Golfo è anche un conflitto per il controllo del petrolio
Esteri / La Svizzera sospende le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti a causa della guerra con l’Iran
Esteri / Crisi a Hormuz, Donald Trump si scaglia ancora contro gli alleati della Nato: “Codardi, ce ne ricorderemo!”
Esteri / La Nato ritira "temporaneamente" la sua missione dall'Iraq
Ricerca