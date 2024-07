La Casa Bianca: “Biden terminerà il mandato, non molla per motivi di salute”. Cremlino: “Da Harris una retorica ostile per la Russia"

Kamala Harris ha accettato l’investitura di Joe Biden dopo che il presidente ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per le prossime elezioni americane, appoggiando così la sua numero due per la nomination. “Sono onorata, mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”, ha assicurato Harris in un post. Oggi atteso un suo intervento pubblico alla Casa Bianca. Subito sono arrivati gli endorsement di importanti democratici come i Clinton, mentre pesa il silenzio di Obama e Pelosi.

“Questi non sono tempi normali e queste non saranno elezioni normali. Ma questa è la nostra America. E io ho bisogno di voi in questa battaglia”, ha affermato Harris in uno dei suoi primi messaggi di raccolta fondi. E la risposta è stata subito forte con un boom di donazioni per i democratici che hanno raccolto in poche ore 46,7 milioni di dollari. L’ipotesi, caldeggiata anche da Obama, è di fare delle rapide primarie per decretare ufficialmente il candidato in casa dem. Secondo la Cnn sarebbero oltre 500 i deputati pronti ad appoggiare Harris. Intanto la Casa Bianca fa sapere che nessun motivo di salute ha pesato sul ritiro di Biden e che il presidente andrà avanti fino a fine mandato.

Dopo la candidatura in pectore, Harris ha trascorso più di 10 ore al telefono con oltre 100 leader di partito, membri del Congresso, governatori, dirigenti sindacali e leader di organizzazioni per i diritti civili e di difesa dei diritti. Harris ha chiarito di essere estremamente grata per l’appoggio del presidente, ma che ha intenzione di impegnarsi duramente per guadagnarsi la nomination democratica a pieno titolo, come aveva affermato dopo l’annuncio del presidente Biden di farsi da parte.

La reazione di Trump

Non si è fatta attendere la risposta di Trump a questo terremoto in casa dem. Biden sarà ricordato “come il peggior presidente nella storia del nostro Paese” e la sua vice Kamala Harris “sarà ancora più facile da battere”, ha detto il tycoon. “Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire – e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era”.

Il commento del Cremlino

“Al momento, non possiamo in alcun modo valutare la potenziale candidatura della signora Kamala Harris” alla carica di presidente degli Stati Uniti “dal punto di vista delle nostre relazioni bilaterali, perché finora non è stato notato alcun suo contributo alle nostre relazioni bilaterali”: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax. “Ci sono state alcune dichiarazioni piene di retorica piuttosto ostile nei confronti del nostro Paese”, ha aggiunto Peskov.