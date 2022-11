Va dall’oculista per un banale controllo agli occhiali e torna a casa cieco: “Scambiato per un altro paziente”

Va dall’oculista per un banale controllo agli occhiali e torna a casa cieco

Un uomo si è recato dall’oculista per una banalissima visita di controllo agli occhiali ed è tornato a casa cieco: è quanto accaduto a Marsiglia, in Francia.

Secondo quanto ricostruito da BFMTV, Adrien, nome di fantasia utilizzato per motivi di privacy, si è recato dal suo oculista per farsi controllare gli occhiali da riposo.

L’uomo, che è stato scambiato per un altro paziente, una volta tornato a casa a iniziato a perdere gradualmente la vista fino a diventare totalmente cieco.

Il medico, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe utilizzato sul paziente il laser quando invece l’uomo non ne aveva assolutamente bisogno.

“Mi dispiace per questo signore che le cose siano andate così. Quando sbagli, sbagli” ha affermato l’oculista, che ha rivelato di aver fatto confusione tra i fascicoli dei suoi pazienti.

Quando il medico ha utilizzato il laser, Adrien ha provato a chiedere spiegazioni, ma l’oculista è andato avanti per la sua strada convinto di aver fatto la cosa giusta.

L’uomo, ora, è riuscito a recuperare in parte la vista anche se gli occhi sono ancora sensibili alla luce ed è costretto ad assumere farmaci per alleviare il dolore: “Mi è stata amputata una parte dell’occhio. Non sono più cieco, ma sopravvivo”.