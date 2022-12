Ucraina, il veto di Orban sui fondi dell’Ue: bloccato un pacchetto di aiuti da 18 miliardi

Il governo ungherese ha posto il veto su un accordo Ue che prevedeva un pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l’Ucraina: il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha scelto la linea dura con la Commissione come reazione alla decisione di Bruxelles di trattenere una parte dei fondi comunitari destinati a Budapest a causa delle sistematiche violazioni dello stato di diritto nel Paese. La Commissione europea e gli altri paesi membri sono ora costretti a cercare soluzioni alternative per garantire a Kiev i fondi di cui aveva bisogno per coprire il disavanzo pubblico in forte aumento e mantenere l’economia in funzione.

Il commissario europeo al bilancio Johannes Hahn non esclude che si possa ricorrere al meccanismo della cooperazione rafforzata, che non prevede veti ma richiederebbe ai Paesi che decidono di aderire di fornire garanzie di bilancio nazionali: una procedura che, in alcuni casi, necessita dell’approvazione dei rispettivi Parlamenti, cosa che potrebbe allungare i tempi. “Non siamo stati in grado di adottare il pacchetto nel suo insieme, ma non ci scoraggeremo”, ha detto il ministro delle finanze ceco Zbyněk Stanjura nella sua funzione di presidente della riunione dei ministri delle finanze. “La nostra ambizione – ha aggiunto – rimane quella di far partire i fondi per l’Ucraina a gennaio”.

Orbán ha spiegato che da parte dell’Ungheria non vi era “nessun ricatto” e che il suo Paese era disposto a fornire aiuti finanziari all’Ucraina “su base bilaterale”: “Il debito comune dell’UE non è la soluzione – ha scritto su Twitter – se continuiamo a percorrere la strada verso una comunità del debito, non saremo in grado di tornare indietro”. I governi dell’Ue hanno tempo fino al 19 dicembre per prendere posizione sul congelamento dei fondi per il Pnrr dell’Ungheria: Orbán deve far adottare il suo piano di ripresa entro la fine dell’anno o rischia di perdere il 70% dei 5,8 miliardi di euro di sovvenzioni. Inoltre, Budapest sta per vedersi congelare 7,5 miliardi di euro della quota assegnata del bilancio comunitario dopo aver fallito nel portare a termine una serie di riforme per risolvere problemi centrali come la corruzione, le irregolarità negli appalti pubblici e i conflitti di interesse dei funzionari governativi.