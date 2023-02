Ucraina, oggi il discorso di Vladimir Putin all’Assemblea federale russa

Vladimir Putin terrà oggi il suo discorso sullo stato della nazione all’Assemblea federale russa, dove parlerà a entrambe le camere del parlamento e definirà i suoi obiettivi per il secondo anno della sua invasione dell’Ucraina.

Il presidente russo aggiornerà l’élite politica e militare russa sullo stato di quella che chiama la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, con molti ansiosi di sapere quali sono i suoi piani per l’anno a venire. Il discorso arriva in un momento altamente simbolico, quasi un anno dal giorno in cui Putin ha annunciato l’invasione russa dell’Ucraina.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto alla televisione di stato che “in un momento così cruciale e molto complicato del nostro sviluppo, delle nostre vite, tutti aspettano un messaggio nella speranza di ascoltare una valutazione di ciò che sta accadendo, una valutazione dell’operazione militare speciale”.

Putin fornirà anche la sua analisi della situazione internazionale e illustrerà la sua visione dello sviluppo della Russia dopo che l’occidente le ha imposto sanzioni radicali, ha affermato il Cremlino.

Biden in Polonia

Nella serata di ieri, lunedì 20 febbraio, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato a Varsavia, dove incontrerà il presidente della Polonia Andrzej Duda, insieme ad altri leader dei paesi del fianco orientale della Nato. Durante una visita a sorpresa a Kiev prima del suo viaggio programmato in Polonia, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “Quando (il presidente russo Vladimir) Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter sopravvivere a noi. Ma si sbagliava di grosso. Il costo che l’Ucraina ha dovuto pagare è straordinariamente alto. I sacrifici sono stati troppo grandi. … Sappiamo che ci saranno giorni, settimane e anni difficili a venire. Biden oggi terrà un discorso su come gli Stati Uniti hanno contribuito a radunare il mondo per sostenere l’Ucraina e sottolineare il sostegno americano al fianco orientale della NATO.